Riik otsib Saaremaa ja Hiiumaa praamiliinidele uut vedajat

Väärtuspõhise hankega otsitakse veoteenuse osutajat seitsmeks aastaks – 2026. aasta 1. oktoobrist kuni 2033. aasta 30. septembrini. Eesmärk on leida üks lepingupartner mõlemale liinile. Seitsmeaastane leping sõlmitakse põhjusel, et riik kaalub võimalusi tuua neile liinidele 2033. aastast uusi, keskkonnasäästlikke riigilaevu ehk see oleks niinimetatud üleminekuperiood, teatas ministeerium.

Hanke tingimustes on muu hulgas ka nõue, et kasumimarginaal kogu lepingu täitmise perioodi jooksul võib olla kuni 8 protsenti. Uuendusena on plaanis panna mandri ja Saaremaa vahel sõitma lisaks ka viies parvlaev, milles on 50 autokohta rohkem.