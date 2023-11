Luminor: euroala võib selle aasta lõpus tabada uus majanduslangus

Prognoosi kohaselt väheneb Eesti majandus sel aastal tõenäoliselt kaks protsenti. Ka Leedul on raske 2023. aastal positiivset kasvu saavutada. Läti tõenäoliselt täidab kevadise majandusprognoosi ootuseid, ning majandus kasvab 0,6 protsenti, kuid väljavaated on alates suve algusest halvenenud, teatas Luminor.

Panga peaökonomist Lenno Uusküla nentis, et üldiselt on Balti riikide majandus alates märtsist pettumust valmistanud. «2024. aasta prognoosid on praegu tunduvalt kasinamad kui pool aastat tagasi. Meie prognoosi kohaselt kasvab Baltimaade majandused järgmisel aastal vahemikus 0–2 protsenti, mis on väga tagasihoidlik tempo, eriti arvestades kehva üldtulemust vahemikus 2022–2023,» nentis Uusküla.