Oktoobris hakkas koondama rekordarv ettevõtteid

Töötukassa kommunikatsioonijuhi Annika Koppel lausus, et kuigi koondamisteadete arv tegi rekordi, siis hea uudis on see, et koondatavate arv väga suur ei ole, kaotatakse umbes 390 töökohta. «Seda on vähem kui jaanuaris, märtsis, aprillis ja ka septembris,» lausus Koppel.