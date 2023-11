Michal: ilmselt peab riik maksma Eesti Energiale 40 miljonit

Kliimaminister Kristen Michal (RE) ütles riigikontrolli energiapoliitika kriitika kohta ETV saates «Esimene stuudio», et iga inimene ise saab mõelda, kes vastutab olukorra eest, milleni see on viinud. Riigikontrolli raport põhineb tema sõnul aga vananenud andmetel.