Nordecon müüb oma osaluse Nordecon Betoonis (NOBE)

NOBE omab üle 20 aastast kogemust ehitusvaldkonnas ja on kasvanud juhtivast betoonitööde tegijast oluliseks peatöövõtu ettevõtteks. Nordeconi kontserni on ettevõte kuulunud alates 2005. aastast. Peale tehingut jätkab NOBE iseseisva ettevõttena Mait Rõõmusaare juhtimisel, kes on ka ettevõtte üks asutajatest. Tehingu peab heaks kiitma Nordeconi aktsionäride üldkoosolek ja tehing viiakse lõpule 2023. aasta lõpuks.

Müügitehingu lõpule viimine eeldab selle kinnitamist Nordecon AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku poolt, mis toimub 29.11.2023. Nordecon AS-ile kuuluva Ühingu osa nimiväärtusega 13 286 eurot eest tasutav summa on 9 050 000 eurot ning see tasutakse ühe maksena osa vastu. Osa omandamise ja müügihinna vahe on 8 219 233 eurot, mis mõjutab Seltsi 2023. aasta finantstulu