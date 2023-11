Juba pikka aega finantsraskustes olnud WeWork teatas teisipäeval, et on esitanud USAs Chapter 11 pankrotiavalduse, mis on põhimõtteliselt sarnane Eesti saneerimismenetlusele. See võimaldab ettevõttel oma võlad ja äritegevuse ümber korraldada.