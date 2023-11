Coop Pank tuli välja uue teenusega: meelerahufondi eest makstakse intressi

Rahasahtel on oma sisult uudne hoius, kuhu igal kasutajal on võimalik ise sobival ajal meelepäraseid summasid kanda või rakendada automaatne kogumine. Coop Pank maksab Rahasahtlis olevale rahale aastas kaks protsenti intressi. Selle arvestus on päevajäägi põhine ja intressi väljamaksed toimuvad kord kuus.

Coop Panga erakliendi igapäevapanganduse juht Teet Kerem ütles, et Rahasahtel on nutikas lahendus, mis aitab muretult ja märkamatult raha koguda ning pakub võrreldes teiste sarnaste rakendustega suuremat valikuvabadust. «Sellega teeme esimese jõulise sammu eraklientide kogumist ja säästmist soodustavate harjumuste kujundamisel. Kogumine on valdkond, kus näeme potentsiaali ning sellest tulenevalt on oodata meilt selles valdkonnas ka muid täiendusi,» ütles Kerem.

Sobib ka lastele

Rahasahtel on tasuta kättesaadav kõigile Coop Panga klientidele alates 7. eluaastast ja aitab mugavalt raha koguda ning seda turvaliselt kasvatada näiteks meelerahufondi või unistuste reisi jaoks. Seejuures näitab Rahasahtel kogujale ka visuaalsel graafikul, kui suur summa tema enda seatud eesmärgist on juba kogutud ja kui palju veel koguda jäänud.

Teet Kerem lisas, et Rahasahtli eelis teiste sarnaste toodete ees on suur paindlikkus, sest iga Rahasahtli kasutaja saab ise valida, milline on talle kõige sobivam viis raha kogumiseks ja kogumisharjumuse tekitamiseks. Näiteks saab Rahasahtlisse koguda nii automaatsete kogumisviisidega kui ka ülekannetega või rakendada mõlemat kogumisviisi paralleelselt.

Kerem tõi ka välja, et Rahasahtlisse kogunenud raha saab ilma lisatasudeta välja võtta järgmisel päeval. «Nii soovisid meie kliendiuuringus osalenud, et distsiplineerida emotsioonioste. Samas toodi välja, et see periood ei tohiks ka pikem olla, sest elame kiiresti muutuvas maailmas ja kõigil võib tulla ette ootamatusi, mil kogunenud raha on vaja siiski kiiresti kasutusele võtta,» rääkis Kerem.

Coop Panga Rahasahtli kasutamiseks tuleb avada Coop Panga äpp ja valida menüüst «Kogumine» ning seejärel «Rahasahtel». Peale seda saab valida, milline konto soovitakse Rahasahtliga siduda ning kuidas kogumist alustatakse.