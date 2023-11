Merike Jürilo: õpetajate palgast sõltub, milliste võimetega inimesed koolis töötavad

Sõnades on Eesti hariduse arengukavad ambitsioonikad, reaalsus on aga see, et lapsevanem ei leia lapse erivajadusi arvestavat sobivat koolikohta, koolil ei ole ressurssi, et õpilast ja vanemat toetada, ning kõigi nende paberite otsas põlevad läbi õpetajad, tugimeeskond ja lapsevanemad, kirjutab Merike Jürilo arvamusloos ERR-i uudisteportaalis.