Eesti Gaas sai endale üle poole Inkoo talvisest võimsusest

«Meie eesmärk on tuua talveperioodil Soome igas kuus üks laev ning tagada seeläbi klientidele ja turule stabiilsus ja tarbimiskindlus. Balticconnectori katkemine on toonud uusi väljakutseid, kuid turg saab süsteemioperaatori, LNG terminali ja gaasi importööride koostöös selle olukorra lahendamisega hakkama,» märkis Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik pressiteates.

Ta selgitas, et Balticconnectori intsidendi mõju Baltimaades on võrreldes Soomega oluliselt väiksem. Balti riikides asuvaid kliente teenindab ettevõte Leedu Klaipeda terminali ning Lätis Incukalnsi maa-aluse suure gaasihoidla kaudu. Eesti Gaasi kinnitusel on sinna tänaseks varutud piisav gaasi talvevaru.