Kliimaministeeriumi memo: Nordicat ähvardab maksejõuetus

Nordica selle aasta üheksa kuu kahjum oli 11,9 miljonit eurot. Kliimaministeeriumis valminud memo toob välja, et Nordic Aviation Group AS-i (NAG) ehk Nordica ja selle tütarettevõtte Regional Jet, ärinimega Xfly majandustegevus on sellel aastal järsult kahjumlikuks muutunud ja seejuures on enamik kahjumist kogunenud viimase nelja kuuga. Halvad tulemused on viinud Nordica likviidsuskriisi.