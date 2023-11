Kõlvart arutas linnahalli tulevikku kitsas ringis: plaanist ei teadnud isegi linnaplaneerimise abilinnapea

Linnahalli plaani kitsas ringis hoidmist selgitas Kõlvart sellega, et visioonini jõudmine nõudis eeltööd, et mõtestada temaatikat laiemalt.

Postimees kirjutas eelmisel nädalal, et neljapäeval tutvustati avalikkusele järjekordset plaani, mis hõlmab linnahalli ja sellest kesklinna poole jääva maa-ala, mis on mõlemad ühtviisi viletsas seisukorras. Linnapea Mihhail Kõlvart (Keskerakond) möönis visiooni tutvustades, et linnahall on muinsuskaitse all, kuid ei paistnud seda takistuseks pidavat, öeldes, et kõik tehakse vastavalt regulatsioonidele.