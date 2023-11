Majandusekspert: hinnatõus lõppes aprillis

Nende kuude jooksul on toit vahepeal läinud kallimaks, kuid praegu on juba 0,8 protsendi võrra odavam kui aprillis. Odavamad on ka koduga seotud kulutused, umbes kolme protsendi jagu. Need on aga väikesed muutused, mida tarbijad väga selgelt ei taju, pigem väljenduvad üksikutes soodushindades, mida kauplused pakuvad ja paljud tooted on jätkuvalt kallimaks läinud.

Tarbijahinnad langesid oktoobris võrreldes septembriga 0,4 protsendi jagu. Arvestades aastasiseseid sesoonseid kõikumisi, tõusid hinnad võrreldes septembriga 0,1 protsendi võrra. Aastavõrdluses on hinnad pea viie protsendi jagu kõrgemad.

Jätkub aga hindade kohanemine

Need grupid, kus hinnad alanevad, nägime varem ka kõige suuremaid hinnatõuse ja võib öelda, et hinnad reageerisid osaliselt ka üle, oodates veelgi suuremat hinnatõusu. Nende kaupade ja teenuste kõrval on aga teised, kus hinnad tulevad alles nüüd üldisele hinnatasemele järgi, sest majanduses on üldine palgatõusuootus ja tööandjad proovivad pakkuda oma töötajatele taas paranevat elujärge.

Nii on kallinenud poole aastaga näiteks hotellide ja kohvikute ning tervisega seotud kaubad ja teenused poole aastaga umbes viie protsendi võrra ja riided umbes kahe protsendi võrra.

Hinnasurve on lähikuudel allapoole