Elering läheb Paldiski gaasi laadimiskäpa paigaldamise hankega uuele katsele

Eleringi kommunikatsiooni projektijuht Liis Eiser selgitas BNS-ile, et esimesele hankele pakkumisi ei tulnud, aga huvilisi on ja seetõttu korraldati uus hange, kus täpsustati ilmariskist tulenevaid tingimusi. Näiteks võivad uute tingimuste järgi talvel toimuvad paigaldus- ja seadistustööd olla temperatuurist sõltuvad, kui materjali paigaldusjuhis näeb ette tööde teostamist soojemal temperatuuril.

3. novembril välja kuulutatud kordushankele saab pakkumusi esitada 22. novembrini. Tegemist on lühendatud tähtajaga, sest maagaasi laadimisvarre eeldatav saabumisaeg Paldiskisse on 22. detsember ja on oluline, et leping paigalduseks oleks sõlmitud enne seda.