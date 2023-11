Jaan Toots küsib Kallaselt raha Narva kiriku renoveerimiseks

Linnapea sõnul on Narva linn igati huvitatud kultuurielu edendamisest ja ajaloolis-kultuurilise tähtsusega objektide korrastamisest. «Peame väga oluliseks Aleksandri kiriku hoone säilimist ja sellele kultuurihingamise andmist. Jagame seisukohta, et kultuurimälestis säilib siis, kui ta on kasutuses,» märkis Toots, lisades, et riigi toetuse eraldamine kirikuhoone renoveerimiseks oleks oluline samm Ida-Virumaa kultuurielu mitmekesistamisel ja Eesti kultuuripärandi säilitamisel.