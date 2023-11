Knight Franki klientide seas läbi viidud uuringust selgus, et 12 kuu jooksul kuni 2023. aasta juunini on suusamajade hind tõusnud keskmiselt 4,4 protsenti, mis on tingitud kasvust sellistes kohtades nagu St. Moritz, Verbier ja Crans-Montana, vahendab Bloomberg.