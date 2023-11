Eurostat avaldas andmed, millest selgub, et 2022. aastal moodustas elektri- või hübriidautode import 42 protsenti koguarvust, mis on võrreldes aastaga 2017 tõusnud 35 protsendipunkti võrra. Ekspordi osas oli samuti selge kasvutrend, kus 2022. aastal tõusis see 24 protsendipunkti võrra võrreldes 2017. aastaga.