Riigikontroll: kui elektri osas kiiresti otsuseid ei tehta, võivad tuled kustuda või hind talumatuks tõusta

Eesti energiamajanduse pikaajaline planeerimine on kulgenud aastate vältel vaevaliselt ja paljud olulised põhimõttelised otsused ootavad endiselt tegemist. Pikaajalist kokkulepet on eelkõige vaja nii juhitavate tootmisvõimsuste, tuuleparkide ehitamise kiirendamise kui ka riigisiseste elektrivõrkude ja välisühenduste rajamise kohta.

«Otsuseid ei ole lihtne teha, sest muutujaid on palju, valikuid on erinevaid, igal neist oma plussid ja miinused. On pea võimatu ennustada, kas valikuid, mis on tehtud praegu ja tänaste teadmiste pinnalt, peetakse kunagi tulevikus parimateks võimalikest,» möönis riigikontrolör Janar Holm.

Kõige halvem otsus on mitte otsustada

«See, kas kunagi tulevikus tagantjärele vaates võib üks või teine otsus paista nii-või naasugune, ei tohiks tänaseid otsustajaid kammitseda sedavõrd, et eksimist peljates jäetakse vajalikud otsused pigem tegemata. Kõige halvem otsus oleks mitte otsustada,» toonitas Holm.

Koostamisel on küll energiamajanduse arengukava 2035+ (ENMAK 2035+), kuid juba praegustest töömaterjalidest on näha, et kavandatavad meetmed on liiga üldsõnalised. «Eestile ei ole vaja lihtsalt üht uut arengukava paljude arengukavade reas, vaid seda, et kavas oleks kirjas, kes, mida ja millal teeb ning kust tuleb selleks raha,» nentis Holm. «Praegu see info töömaterjalides paraku puudub.»