Komisjon maksab taasterahastust Eestile välja esimesed 238,5 miljonit eurot

Peaminister Kaja Kallas lausus, et taastekava esimese maksega rahastame riigi jaoks strateegiliselt olulisi projekte. «Arendame avamere tuuleparke, suurendame ettevõtete energiajulgeolekut, ehitame Rail Balticu projekti. Tuge saab ka kohalik elu, näiteks Viljandi linna rajatakse uus haigla koos tervisekeskusega. Need on vaid üksikud näited sellest, mida taasterahastu toel ära teeme. Need on investeeringud Eesti inimeste heaks, et energia oleks roheline, ühendused kiired ja ettevõtted konkurentsivõimelised.