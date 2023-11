KUI HULLUKS SAAB MINNA ⟩ Sadamate ja rauteede kaubavedu kukkus kolinal

«Eesti sadamate ja raudtee kaubavedusid on koos vaadeldud, kuna need veod on ajalooliselt suuresti üksteisest sõltunud. Neid kahte sidunud transiitvedu on aga kokku kuivamas ning uute kaubavoogude liikumist raudteedele ei ole toimunud. Samuti ei ole sadamatel lihtne leida käitlemiseks uusi kaubavoogusid,» selgitas ameti energia, transpordi, IT ja majutusstatistika tiimijuht Piret Pukk pressiteates.