Kaja Kallas ja Euroopa Komisjoni juhtiv asepresident arutlesid taastekava aastakonverentsil

«Mul on hea meel, et nüüdseks on kava muudatus kinnitatud ja saame keskenduda plaanitud reformide ja investeeringute rakendamisele. Kogu Taastekava perioodi peale kokku on meil kasutada ligi miljard eurot, mida nüüd ja praegu targalt kasutada. Saame selle rahaga järgnevatel aastatel oma tulevikukindlusse investeerida ja luua võimalusi uute, nutikate lahenduste sünniks. Lisaks tugevdavad need investeeringud meie ettevõtete konkurentsivõimet, avavad uusi ekspordivõimalusi ning laovad vundamenti meie tuleviku pikaajalisele majanduskasvule,» vahendas rahandusministeerium Võrklaeva sõnu.