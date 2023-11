Politico kirjutab, et Euroopas puuduvad tegelikult reeglid selle kohta, kes ja miks võib inimeste vastu nuhkvara kasutada ja seetõttu kasutavad seda oma suva järgi kõik – alates haridusministeeriumidest ja lõpetades maksuametitega.

Politico andmetel on praktiliselt igal Euroopa riigil oma nuhkvarafirma olemas, kelle teenuseid ohtralt kasutatakse. Politico andmetel oli europarlamendi nuhkimisskandaali sattunud juhi Roberta Metsola vastu kasutatud nuhkvara samuti Euroopa omatoodang – Intellexa liidu poolt tehtud ja turundatud. Intellexa loojaks on endine Iisraeli sõjaväelane. Intellexa on isegi USAs musta nimekirja pandud. Klikid internetis lingile ja ongi nuhkvara su seadmes.