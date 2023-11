Brenti toornafta barrel on käesoleva nädala jooksul langenud 4,5% 84,9 dollari tasemele. Võrreldes kuu aja taguse ajaga on toimunud aga 1-protsendine tõus.

Samal ajal toob BNS välja, et sellest langusest hoolimata on selle nädala jooksul kütuse hinnad Eesti tanklates tõusnud. Baltikumi kõige kallim 95-bensiin on BNSi andmetel Tallinnas. Diislikütus on jällegi kõige kallim Riias ja kõige odavam Vilniuses, Eesti jääb hinna poolest keskele.