Startup Estonia: Eesti idufirmad pööravad patentidele liiga vähe tähelepanu

Eesti idufirmasid toetav Startup Estonia viis tänavu teist korda läbi süvatehnoloogia ettevõtete intellektuaalomandi seire, mille käigus uuriti, kui palju ja kui mitmes riigis on meie firmadel erinevaid patente ehk registreeritud intellektuaalomandit. «Numbrid ei ole liiga optimistlikud. Eelmise aasta baastase oli 25 protsenti. Tänavu on absoluutarvud protsendipunkti võrra kasvanud, kuid 1-1,5-protsendilise sammuga me soovitud taset ei saavuta,» tunnistas Startup Estonia süvatehnoloogia valdkonna juht Vaido Mikheim.

Eesti iduettevõtjate katuseorganisatsiooni teatel võiks 2030. aastaks olla patendid olemas vähemalt 60 protsendil süvatehnoloogia idudest. Miks see oluline on? Fortune500 ettevõtete väärtusest moodustab materiaalne põhivara 10 ning immateriaalne lausa 90 protsenti. «Eesti ettevõtete puhul on see täpselt vastupidi. Reaalsuses tähendab intellektuaalomandi kaitse oma ettevõtte väärtuse tõstmist, loodud ideede ja tehnoloogia turvamist, seda eriti süvatehnoloogia puhul, kus suurt rolli mängib teadus,» ütles Mikheim.