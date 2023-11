Touchpointi arendustiimist jätkab 13 liiget TextMagicu toote meeskonnas ning grupp jätkab ligi 90-liikmelisena. Tegemist on strateegilise otsusega, mida mõjutavad nii muutuv majanduskeskkond kui ka tarkvaraturg.

Touchpointi toote arendusse on seni investeeritud rahaliselt ligi 6,5 miljonit eurot. Projekti jätkamisel oleks igakuine rahaline väljaminek hinnanguliselt 400 tuhat eurot. Touchpointi bilansiline jääkväärtus on ligi 23,5 miljonit eurot. Juhtkonna hinnangul ei vasta toode lansseerimise eel suure tõenäosusega turuosaliste ootustele ja täiendavate kulude vältimiseks on otsustatud edasine arendustegevus peatada. Küll aga kasutame võimalust osaliselt integreerida Touchpointi funktsioonid TextMagicu tootesse, mis aitab tõsta TextMagicu toote väärtuspakkumist ja kasutajamugavust.