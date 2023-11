Taani laevandushiid koondab 10 000 töökohta

«Oleme teel normaalsusesse, kus makromajanduslik väljavaate on kammitsetud ning järgmisteks aastate prognoositavad mahud sellest tulevalt tagasihoidlikud. Vedude hinnad on kukkunud tagasi ajaloolisele tasemele, samas kui inflatsioonisurve meie kulubaasis üha suureneb, eriti energiakulu tõttu. Suurenenud on ka geopoliitiline ebakindlus,» ütles tegevjuht Vincent Clerc konverentsikõnes investoritele.