Annika Uudelepp lahkub Confidost

«Olen loomult muutuste juht ja eestvedaja ning näen, et kahe aastaga tehtu on vilja kandnud. Asjaolu, et suutsime koroona-aegsest ärimudelist sujuvalt väljuda ja kasvatada vähemalt samavõrra eriarstiabi teenuste osutamise mahtu on kogu meeskonna suur pingutus ja tiimina õnnestumine,» lausus Annika Uudelepp. «Need pea kaks aastat on olnud suur ülesehitustöö. Kokkuvõttes oleme kiire pandeemia- aegse kasvu muutnud süsteemseks ja stabiilseks tööks.»