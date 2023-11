Mihkel Nestor: meid ootab ees aeglase majanduskasvu aasta

«Kui nii ekspordi kui sisetarbimise osas on järgmisel aastal oodata tillukest kasvu, siis valdkond, mis jätkab kahanemist on investeeringud. Seejuures on investeeringute langus laiapõhjaline: vähem panustavad nii ettevõtted kui majapidamised, kahaneb nii ehitus kui masinate ja seadmete soetamine. Kuigi Põhjamaadega võrreldes on arengud Eesti kinnisvaraturul olnud küllalt rahumeelsed, siis on kinnisvaraarendajad muutunud uute projektide ette võtmisel ettevaatlikuks. Juba praegu on uute ehituslubade väljastamine selgelt aeglustunud ja järgmisel aastal see trend süveneb. Kõrgete intressimäärade tingimustes on sama juhtunud ka ärikinnisvaraga,» tõdes Nestor.

Isegi problemaatilisem on tema hinnangul Eesti ettevõtete negatiivne vaade tulevikule. «Suuremate sektorite kindlustundeindikaatorid on viimastel kuudel selgelt allapoole liikunud ja on tõelises madalseisus ehitus- ja tööstusettevõtete puhul. Kuigi maailmamajanduse väljavaadet hinnates, võivad hirmul olla suured silmad, siis hakkab ettevõtjate ebakindlus kahjuks kajastuma nende poolt ette võetud investeeringutes. Nagu teame on tänased investeeringud aga tuleviku kasvu võti ja täna tegemata jäänud arendustegevused hakkavad tulevikus piirama Eesti majanduskasvu,» lisas ta.