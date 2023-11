NÄDALA PERSOON ⟩ Kaia Vask: valitsus võib tahta, aga selle asja otsustame meie

Ametiühingute keskliidu juhi Kaia Vase hinnangul võiksid kõik palgatööd tegevad inimesed olla ametiühingu liikmed. Keskliidu juhina on ta eesmärk, et töötajate elu läheks paremaks. Mõõta saaks seda õnnelikkuse indeksiga ja sellega, et palgatööd ei otsita enam nii palju välismaale.

Foto: Tairo Lutter