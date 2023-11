Euroopa Keskpanga juhtfiguur: uut intressitõusu ei maksa välistada

«Pikka aega kestnud kiire inflatsiooni järel on meie edasised hinnakasvu prognoosid haprad. Kui pakkumise poolt tabab mõni šokk, võib see olukorda destabiliseerida ja ohustada keskpika perioodi hinnastabiilsust,» ütles Schnabel neljapäeval Ühendriikides St. Louisis peetud kõnes. «See tähendab ühtlasi ka seda, et me ei saa sulgeda ust edasiste intressitõusude ees,» lisas sakslane.