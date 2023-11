Selgus Eesti mõjukaim personalijuht

Südamega uuendajaks valiti Annika Kitsing (statistikaamet). Žürii liige Veiko Veskimäe ütles, et riigiasutustes on keeruline kiireid muudatusi teha, aga ka riigi personalipoliitika vajab ajakohastamist. «Sellega on Annika statistikaametis kenasti hakkama saanud ja see väärib kindlasti tunnustamist,» selgitas Veskimäe. Meelis Mandel lisas, et suurte, juhtimist puudutavate muudatuste juures, nagu on praegu tehtud statistikaametis, on personalijuhi roll ääretult kriitilise tähtsusega.