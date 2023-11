Investor Mari ⟩ Eesti pangaaktsiad on nagu tukunuiad

Aktsiate osa portfellis on 78 protsenti, võlakirjade ja raha osakaal võrdselt 11 protsenti. Siin aga tulevad muutused, sest LHV teatas, et lunastab ennetähtaegselt 2028. aasta võlakirjad, mis tähendab, et seejärel ajab jälle kontojääk üle.

Praegu on investeerimisel imelik aeg. Võlakirjade intressid on kenad, aga ma ei julge osta muid võlakirju kui pankade omi. Tähtajaliste hoiuste intressid on samuti ahvatlevad, aga ei taha sinna raha kinni panna. Börsidel on korrektsioonilaadne olukord.