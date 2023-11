Planeeritud roheenergiast võib Eestile väheks jääda

Kui Eesti võttis endale veidi enam kui aasta aega tagasi kohustuse toota 2030. aastal sama palju rohelist elektrit, kui siinmail tarbitakse, algas kliimaministeeriumis vilgas töö. Ametnikud said ülesande mõelda kiiresti välja plaan ja toetusmeetmed, kuidas taastuvenergia turgu elavdada, et piisavalt tuulikuid kerkiks ja soovid täituks. Kui teekaardiga oldi juba lõpusirgel ning kõik ootasid põnevusega, mida ütleb analüüs meretuuleparkide kohta, selgus ühtäkki, et selge pole seegi, mis on üldse eesmärk.