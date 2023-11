Analüüs ⟩ USA toodangumahu kasv nullib OPEC+ kärpe mõjusid

Ta tõdes, et murettekitavad märgid on kasvatanud analüütikute hoiatusi, et ka USA majandus võib oodatud pehme maandumise asemel hoopis langusesse sattuda. 1. novembril, otsustas Föderaalreserv küll oodatult intressimäärasid mitte tõsta, jättes need 5,5 protsendi tasemele. «Kuid oluline on välja tuua, et see on viimase 22 aasta kõrgeim tase. Kõrged intressimäärad jahutavad majandust ja seega väheneb potentsiaalselt ka nõudlus nafta toodete järele,» nentis hinnstamisjuht.