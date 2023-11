Kuid Tsahkna möönis, et riik ei saa üle 300 miljoni euro, mis on sinna varem investeeritud, lihtsalt korstnasse kirjutada, ning selle tagajärel jääksid päevapealt töötuks paljud Ida-Virumaa inimesed. «Seetõttu me peame leidma väljapääsu, et kuidas mitte isegi pikemas, vaid poolpikas perspektiivis see investeering niimoodi tööle panna, et ta ikka lõpuks sobib meie kliimaeesmärkidega,» lausus Tsahkna.