Valitsus kaalub Eesti Energia õlitehasele ajutise kasutusloa andmist

Peaminister Kaja Kallas rääkis neljapäevasel valitsuse konverentsil, et valitsusel on Enefit Poweri poolelioleva õlitehase projektiga edasiliikumisel kolm valikut: lõpetada tehase ehitus- ja arendustööd, need edasi lükata kliimaseaduse vastuvõtmiseni või muuta seadust, et anda õlitehasele tähtajaline kompleksluba.