Arendajad: see on ainus hea võimalus, kuidas ehitamisel kulud alla saada

Siin on ainult üks hea nipp: planeerimine. Inseneribüroo Telora juhatuse liige Oliver Napits ütles, et paberil ümbertegemine on siiski kordades odavam kui pärast ehitusplatsil ümbertegemine. Astlanda Ehituse juht Kajar Kruus soovitas, et kuna 3D- modelleerimine on levinud, tulekski võtta aeg ja erinevad lahendused ka rahalises mõttes läbi kalkuleerida. Kui juba ehituse käigus on vaja muutusi teha, läheb asi hulga kallimaks.