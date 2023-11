Justiitsminister saadab vanglatööstuse firma hingusele

Vanglatööstuse tänane ärimudel ei ole riigi vaates jätkusuutlik. Kinnipeetavate arv väheneb, samas juhendamisvajadus kasvab. Ühtlasi on ettevõtte rendisoodustus tõstatanud küsimusi võimalikust riigiabist. Samas tegemist on mitte tulu teeniva, vaid sotsiaalse ettevõtluse mudeliga, kus riigi avalik huvi on eelkõige õpetada kinnipeetavatele iseseisvaks tööeluks vajalikke oskusi ja kinnistada seda toetavat käitumismustrit.