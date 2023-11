Kas kapo tegi Pruunsilla juhtumis vea? Prokurör ja advokaat jäävad eriarvamusele

«Tartu maakohus tunnistas taastevõtme saamise õigusvastaseks ja sellega koos läheb koos pesuveega välja kogu see materjal, mida nad Parvel Pruunsilla arvutist on leida soovinud,» ütles advokaat Paul Keres.

Prokuratuuri avalike suhete nõunik Kauri Sinkevicius selgitas Postimehele, et Kohus avaldas üleeile kohtumääruse, milles selgitas, et pank ei oleks kohtu hinnangul pidanud Kaitsepolitseiameti päringule vastama. Kohus aga ei võtnud üleeilse määrusega seisukohta läbiotsimise kohta, sest selleks andis kohus loa teise määrusega.

Paul Keres ütles oktoobris Postimehele , et kapo tahtis läbiotsimisel seadusevastaselt kalastada. «Esiteks, kuigi üritatakse jätta muljet, nagu oleks Bigbank püüdnud uurimist takistada, siis tegelikkuses Bigbank keeldus Bitlockeri taastevõtme üleandmisest kapole vaid põhjusel, et selle alusel oli võimalik juurde pääseda kolmandate isikute pangasaladusele, mis ei saa isegi teoreetiliselt seonduda Parvel Pruunsillale esitatud kahtlustusega,» kommenteeris Keres.

Pruunsild ise on süüd eitanud ja ütleb, et teda üritatakse süüdlaseks tembeldada. «Olles hoolikas lehelugeja, pidi see ju ometi olema mulle selge, et on ainult aja küsimus, kui ka minu riidenagisse üritatakse mingi kasukas riputada,» kirjutas Pruunsild mais meediale saadetud teates.