Bolt käivitab Eestis VIP teenuse

Liikmelisuse kuutasu on 5,99 eurot kuus ja selle eest saavad muuhulgas ja eelisjärjekorras pealevõtmise ja tasuta sõitude tühistamise.

Bolti teatel on see on vaid esimene samm laiema lojaalsusprogrammi suunas, kus peagi lisandub võimalus saada soodustusi ka näiteks Bolt Foodi platvormil.

Bolti sõiduteenuse juht Oscar Rõõm ütles, et liikmepaketi käivitamisega soovib Bolt pakkuda püsiklientidele veelgi paremat kogemust. «Mõistame, et meie püsiklientidel on soov omada rohkem kontrolli oma raha ja aja üle. Bolt Plus pakub eksklusiivseid sõiduteenuse soodustusi, mis lisavad teenusele veelgi enam väärtust. Meie lojaalsusprogramm on inspireeritud missioonist muuta linnu inimkesksemaks pakkudes eraautodele paremaid alternatiive. Taskukohasel hinnal ja väärtust looval kliendikogemusel on võtmetähtsus jagatud transpordilahendustele üleminekul,» sõnas Rõõm.

Teenus on mõeldud sõiduteenust sagedasti kasutavatele klientidele, et säästa nii aega kui ka raha. Eelisjärjekorras pealevõtmine võimaldab kliendil saada teenindatud esmajärjekorras ka ajal, mil nõudlus juhtide järgi on suur. Hinnakaitse tagab rahalise säästu, piirates maksimaalset hinnatõusu kõrge nõudlusega perioodidel. Bolt Plusiga liitujad saavad pidevalt jälgida infot selle kohta, kui palju nad tänu hinnakaitsele iga sõidu pealt kokku hoiavad.

Bolt Plus ei vähenda sõidujuhtide sissetulekut, kuna firma hüvitab kliendi rahalise kokkuhoiu ja kompenseerib selle osana sõiduteenuse juhtide sissetulekust.

Teenust katsetati jaanuaris