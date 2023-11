JURIST SOOVITAB ⟩ Viis nõuannet, mida teha kui Sulle ollakse võlgu?

Võlgnike ja maksehäiretega tegelemine on muutunud ettevõtete jaoks igapäevaseks reaalsuseks. «Ebakindlus majanduses ning kiire inflatsioon on toonud kaasa maksehäirete kasvu. Paljud ettevõtjad tajuvad maksekäitumise halvenemist nii klientide kui koostööpartnerite poolt ning võib juhtuda, et ettevõtjal endal tekivad makseraskused, kuna talle ollakse võlgu,» sõnas advokaadibüroo Hedman jurist Kaire Sepper.

Maksekäsu kiirmenetluse avaldust saab esitada nõutele kuni 8000 eurot, mis hõlmab põhinõuet ja kõrvalnõudeid. Maksekäsu kiirmenetluse riigilõiv on kolm protsenti nõude summalt, mis on tunduvalt väiksem kui hagimenetluses. «Avalduse esitamine on lihtne ja mis kõige tähtsam, sinna ei pea esitama tõendeid ega õiguslikku analüüsi tekkinud olukorra kohta. Tuleb vaid viidata maksmata jäänud arvetele,» selgitas Sepper ning lisas, et suuremate nõuete puhul tuleb pöörduda kohtusse ning kaaluda ka hagi tagamise taotlemist.