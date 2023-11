Tallinna Sadama senine juht jätkab veel vähemalt kolm aastat

Tallinna Sadama nõukogu esimees Riho Unt märkis, et nõukogu viis enne otsuse tegemist läbi ka põhjaliku sihtotsingu. «Valdo Kalm osutus valituks, kuna tal on kindel visioon ja nägemus ettevõtte edasiseks arenguks praeguses keerulises majanduskeskkonnas ja väljakutsete rohkes geopoliitilises olukorras. Valdo põhiülesanne on taastada Tallinna Sadama kriiside eelne kasumlikkus viies ellu ettevõtte strateegia aastateks 2023–2027 ning töötada uute ärisuundade käimalükkamise, aga ka rohe- ja digitaliseerimiseesmärkide saavutamise nimel,» kommenteeris Unt pressiteates.

Kalm tänas nõukogu talle osutatud usalduse eest ning kinnitas, et on jätkuvalt motiveeritud panustama Tallinna Sadama väärtuse kasvatamise nimel. «Oleme teinud põhjalikku eeltööd reisijate ja kaubamahtude taastamiseks ning tulevaste kasvuprojektide elluviimiseks. Alustatud on Paldiski Lõunasadamas uue kai rajamisega pakkumaks strateegilist taristut Eesti ja Euroopa energiavajaduse suurendamiseks meretuuleparkide ehitamisel ja hooldamisel ning Eesti kaitsevõimekuse suurendamiseks. Läbi on viidud analüüs offshore laevastiku täiendamiseks meretuuleparkide teenindamiseks ja kaalumisel on selleks uute laevade soetamine. Jätkusuutliku reisilaevaliikluse tagamiseks ja kasvuks on algatatud koostööprojekt FIN-EST Green Corridor keskkonnasõbraliku klienditeekonna arendamiseks reisimiseks Eesti ja Soome vahel,» tõi Kalm välja olulisemad fookused Tallinna Sadama lähiaastate tegevuses.