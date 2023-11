Eesti kinnisvarafirmad on ostjate meelitamiseks uue nipi välja mõelnud

Paljude ekspertide arvates on eluasemelaenude nurgakivi ehk kuue kuu euribor kas juba tipus või sellele väga lähedal, veidi üle nelja protsendi. «Majanduse loogika ütleb, et sinna ta pikalt püsima ei jää ning võib prognoosida, et mõne aasta möödudes jääb kahe protsendi kanti pikemalt pidama,» ütles Eesti Kinnisvarafirmade Liidu juht Tõnis Rüütel.

Merko Ehitus Eesti kinnisvaraarenduse valdkonna juht Jaan Mäe ütles, et uusarendusi ehitatakse praegu edasi, kuigi ostutempo on raugenud. Samas alustatakse uusarendusi vähem. Hinnalangust Mäe ei luba – põhjuseks samuti euribor. «Lisaks kodulaenudele on muutunud kallimaks ka arenduslaenude teenindamine, samuti ei ole langenud ehitushinnad. See tähendab, et arendajate jaoks äriplaani kulud pigem tõusevad kui langevad,» rääkis Mäe.