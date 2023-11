Ühing: automaks soodustab saastavamate sõidukite nõudluse kasvu

Transpordikütuste ühing saatis rahandusministeeriumile endapoolsed seisukohad mootorsõidukimaksu eelnõule ning tõdeb, et mõistab iseenesest vajadust vähendada nende inimeste ja leibkondade maksukoormust, kelle kasutuses on vanemad sõidukid, kuna neil puuduvad võimalused uuemate ja ökonoomsemate sõidukite soetamiseks.

Vaatamata sellele on ühingu hinnangul eelnõus toodud vanemate ja saastavamate sõidukite madalam maksustamine vastuolus seaduse eesmärgiga aidata kaasa fossiilenergiakasutuse ja heitkoguste vähendamisele ning suunata inimesi soetama uuemaid ja säästlikemaid sõidukeid. Eesti tänases majandusolukorras ei ole pöördujate sõnul mõistlik eeldada, et inimesed hakkaksid sõidukite soetamisel valima säästvamaid sõidukeid, näiteks elektrilisõidukeid, kuivõrd need on suuremale osale Eesti elanikele finantsiliselt kättesaamatud.

Ka jääb ühingule segaseks seaduse täpne eesmärk, kuna eelnõus on küll detailselt kirjeldatud sihti vähendada suure süsinikdioksiidi (CO2) heitega sõidukite kasutust ning keskkonnakahjusid, kuid ei ole selgitatud, kuidas maksust kogutavaid vahendeid kasutama hakatakse. Olukorras, kus seaduse peamine eesmärk on kliimaeesmärkide täitmine peaksid ka saadavad rahalised vahendid ühingu arvates suunatama just nimetatud eesmärkide täitmise toetamisse, näiteks läbi alternatiivkütuste kasutusele võtmise toetamise ja/või teede- ja taristuvõrkude välja ehitamise ja korrashoiu.