Autoliit: valitsus on maha saanud põhiseadusevastase teoga

Telliskivi sõnul on eelnõus registreerimistasu ja aastamaksu osakaal ebaratsionaalselt ja eesmärgipäratult registreerimistasu poole kaldu. «Mootorsõidukimaksu kehtestamisel peaks proportsionaalne osakaal olema pigem aastamaksu suuremale osakaalule suunatud, sest see on kooskõlas eelnõu väljaöeldud eesmärkidega, sealhulgas keskkonnakaitseliste eesmärkidega,» märkis ta, lisades, et AMTEL teeb ettepaneku aastamaksu ja registreerimistasu osakaale muuta.