Mihkel Nestor: investorid ei pea Eestit Venemaa läheduse tõttu ohtlikuks

Viru Keemia Grupp AS juhatuse esimees Ahti Asman ütles teisipäeval toimunud majandustunnil «Miks investeeringud sõidavad Eestist mööda,» et ettevõtja saab arvestada äririskidega ja pingutada selle nimel, et tema kasutatav tehnoloogia oleks ajakohane, kuid tal on väga raske arvestada riigiriskidega, mis on praegu üsna kõrged.