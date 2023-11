Üürilepingute platvorm Rendin lubab oma kodulehel, et kaitseb kogu üürilepingu vältel nii üürileandjat kui ka üürnikku ja säästab mõlema osapoole jaoks aega ning raha. Kas see on tegelikult ka nii, analüüsib Arco vara maakler Riina Rannamägi ettevõtte blogis.