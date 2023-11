Orsted teatas juba suvel, et tahab peatada Ocean Wind I ja II meretuuleparkide ehitamise, sest rahaliselt ei tule kalkulatsioonid kokku ning tal on probleeme tarnijatega.

Algselt arvati, et Orstedile läheb lepingust taganemine maksma 16 miljardit Taani krooni (2,14 miljardit eurot), nüüd selgus, et kokku läheb see siiski maksma 28,4 miljardit krooni (3,8 miljardit eurot), kirjutas Bloomberg.Sellise summa oli Orsted sunnitud kolmanda kvartali tulemuste järgi korstnasse kirjutama.