Saunum alandas oluliselt käibe-eesmärki

Samas tõdes Saunum Groupi juhatuse liige Henri Lindal börsiteates, et vaatamata kahele tugevale kuule aasta lõpus peab ettevõte aprillis prognoositud 5,8 miljoni eurost käibesihti siiski alandama. «Praegu näeme, et kontsern liigub 4,2 miljoni euro käibekursil, aga vähemasti teisel poolaasta lõikes prognoosime ka kasumisse jõudmist. Mitte ainult kasumisse jõudmine, vaid ka rahavoo positiivseks jõudmine on praegu ettevõtte peamiseks eesmärgiks, mistõttu oleme vähendanud erinevaid tegevuskulusid. Muu hulgas koondas Saunum Saunas OÜ oktoobris neli töötajat,» nentis ta.