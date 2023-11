Ühtlasi muudab kontserni juhtkond 2022. aastal esitatud finantsprognoose majandusaastateks 2023–2024, prognoosides 2023. aasta konsolideeritud müügituluks varasema 41,1 miljoni euro asemel 40,8 miljonit eurot ning kasumiks 3,3 miljoni euro asemel 4,3 miljonit eurot. Juhtkond leiab, et arvestades keerukamat olukorda kinnisvarasektoris ja majanduskeskkonnas üldisemalt, on see hea tulemus.