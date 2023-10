Hinnatõusu aeglustumine peegeldab aga euroala majanduse nõrkust. Eurostati andmetel kahanes euroala majandus septembrile eelnenud kolme kuuga 0,1 protsenti. See näitaja annab tunnistust majanduse stagnatsioonist: majandus on viimase aasta jooksul vaevu kasvanud, kuna tarbijad ja ettevõtted on seisnud silmitsi kasvavate laenukulude, nõrgenenud ülemaailmse nõudluse ja elukalliduse suurima hüppega terve põlvkonna jooksul. Eestis oli majanduslangus koguni 2,5 protsenti, Leedus oli näitaja null ning Lätis kasvas majandus 0,6 protsenti.